СБУ та МВС затримали за хабарництво 7 міліціонерів у кількох областях

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, у рамках боротьби з корупцією в зоні проведення антитерористичної операції затримано начальника сектора дільничних інспекторів міліції та начальника міліції громадської безпеки одного з міськвідділів у Донецькій області. Ці правоохоронці систематично вимагали і отримували кошти від місцевих підприємців, яким вони допомагали уникати відповідальності за порушення правил розміщення об’єктів торгівлі та оренди земельних ділянок.

Співробітники СБУ в Івано-Франківській області разом із внутрішньою безпекою МВС України викрили і затримали двох працівників райвідділу, які отримали гроші та земельну ділянку за сприяння у закритті кримінальних проваджень.

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Заступник одного з райвідділів у Сумській області був затриманий зі своїм заступником на одержанні частини хабара з осіб, які намагалися уникнути кримінальної відповідальності за скоєння низки злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотичних засобів та крадіжками металобрухту.

У Запорізькій області затримано міліціонера, який замість реєстрації правопорушення місцевого мешканця почав вимагати від нього гроші за уникнення відповідальності.

Усіх правопорушників співробітники СБУ спільно з внутрішньою безпекою МВС України затримали «на гарячому» під час одержання неправомірної вигоди.

Щодо хабарників розпочато кримінальне провадження за ч. 3. ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Нагадаємо, в кінці минулого року УНІАН повідомляв, що, за даними дослідження Transparency International, Україна більш корумпована, ніж Росія.