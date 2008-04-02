Долар пішов угору

Значним підвищенням котирувань і курсу долара розпочалися торги на Токійській біржі.

Індекс Ніккей зріс на 3, 5 відсотки й, вперше за останній місяць, досяг психологічно важливого рівня – 13 тисяч пунктів, передає ICTV. Долар подорожчав на 2 ієни.

А ще напередодні індекс Доу Джонс піднявся на 3,2 відсотка на торгах у Нью-Йорку. Посприяли позитивні показники у виробничій та будівельній галузях американської економіки. Це вважають першими ознаками стабілізації світової фінансової системи.