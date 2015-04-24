Україна випередила Грузію та Болгарію у рейтингу найщасливіших країн

Як повідомляє ТСН.ua, рівень щастя кожної країни вимірювали на основі кількох основних критеріїв: ВВП на душу населення, соціальна підтримка населення, очікувана тривалість здорового життя, свобода вибору, щедрість, рівень корупції.

Згідно з рейтингом, у першу десятку країн-щасливиць увійшли Швейцарія, Ісландія, Данія, Норвегія, Канада, Фінляндія, Нідерланди, Швеція, Нова Зеландія, Австралія.

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Сполучені Штати стали 15-ми, а Великобританія посіла 21 сходинку.

Україна опинилася на 111 сходинці, обігнавши Грузію (130), Болгарію (134) та Вірменію (127). Росія опинилася на 64 сходинці, відставши від Польщі та Білорусі.

У свою чергу десятка найменш щасливих країн виглядає так: Того – 158 місце, Бурунді – 157 місце, Сирія – 156 місце, Бенін – 155 місце, Руанда – 154 місце, Афганістан – 153 місце, Буркіна-Фасо – 152 місце, Кот-д'Івуар – 151 місце, Гвінея -150 місце, Чад – 149 місце

Як повідомляв УНІАН, Україна обігнала Росію і посіла 63 місце в "індексі процвітання".