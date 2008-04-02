Тіла двох моряків ”Нафтогазу-67” доставили з Гонконгу в Україну

Представники урядової комісії сьогодні вранці повернулися з Гонконгу в Україну, доставивши тіла двох загиблих моряків затонулого у Гонконзькій протоці судна "Нафтогаз-67".

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Мінтрансзв’язку.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня в Гонконзькій протоці зіткнулися українське судно «Нафтогаз-67» і великотоннажне китайське суховантажне судно «Яохай».

Українське судно, одержавши чотириметрову пробоїну, затонуло протягом кількох хвилин. На його борту знаходилися 25 чоловік. Шістьох громадян України і одного громадянина Китаю вдалося врятувати. Пізніше були підняті на поверхню тіла трьох загиблих українських моряків. Решту 15 членів екіпажу - громадян України поки знайти не вдалося.