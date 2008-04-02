Митники зупинили нашестя 62-х тисяч китайських капців

Співробітники Приморської митниці під час огляду теплоходу з Китаю на борту якого, згідно з документами, мали бути “рукавички трикотажні та сумки жіночі” виявили 62 000 пар взуття - домашніх капців з текстилю.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держмитслужби, взуття в товаросупровідних документах не значилося. За даним фактом складено протокол про порушення митних правил.