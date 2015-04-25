У Миколаєві через займання трави загорілися три приватні будинки (фото, відео)

Як повідомили УНІАН у Державній службі з надзвичайних ситуацій, 24 квітня о 15.29 до оперативно-диспетчерської служби Головного управління ДСНС в Миколаївській області надійшло повідомлення про пожежу. Вогнем було охоплено сміття на території одного з домоволодінь. Через інтенсивне горіння вогонь перекинувся на два сусідні житлові будинки. Загальна площа пожежі склала близько 800 кв. м.

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