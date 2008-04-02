Жигулі збили інспектора ДАІ, який перебував на посту
12:32, 02 квітня 2008Суспільство
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Інцидент на Полтавщині
У місті Лубни Полтавської області водій автомобіля ВАЗ збив інспектора Державтоінспекції, який перебував на посту.
Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій і захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Полтавської облдержадміністрації, ДТП сталося учора ввечері.
Співробітник ДАІ, інспектор взводу патрульної служби, 23-річний сержант міліції з черепно-мозковою травмою і струсом головного мозку госпіталізований.
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