Жигулі збили інспектора ДАІ, який перебував на посту

У місті Лубни Полтавської області водій автомобіля ВАЗ збив інспектора Державтоінспекції, який перебував на посту.

Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій і захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Полтавської облдержадміністрації, ДТП сталося учора ввечері.

Співробітник ДАІ, інспектор взводу патрульної служби, 23-річний сержант міліції з черепно-мозковою травмою і струсом головного мозку госпіталізований.