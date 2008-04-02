На Благовіщення в Україні буде тепла, але дощова погода

3 квітня на території України за прогнозами синоптиків очікується хмарна погода з проясненнями, дощі, лише в Криму без опадів. Вночі та вранці в південній частині, центральних та західних областях - місцями туман. Вітер переважно північно-західний, 3-5 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 9-14°. В Карпатах дощ з мокрим снігом; температура вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла.

Про це УНІАН повідомили в Укргідрометцентрі.

4-5 квітня утримається хмарно з проясненнями погода. Часом дощі (4 квітня на півдні Лівобережжя та в Криму, 5 квітня у східній половині країни місцями), окремі грози. Місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 8-13°, у східній половині до 16°. В Карпатах невеликий дощ з мокрим снігом; температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 0-5° тепла.

6 квітня на більшій частині території країни, 7 квітня у західних та східних областях пройдуть дощі, подекуди грози. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 11-16° тепла; у Карпатах вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 3-8° тепла.

У Києві та області 3 квітня буде хмарна погода з проясненнями, вранці та вдень дощ. Вітер північно-західний, 3-5 м/с. Температура в Києві вночі 5-7° тепла, вдень 10-12°, по області вночі 3-8° тепла, вдень 9-14°.

4-5 квітня буде хмарно з проясненнями. Вночі 4 квітня помірний, надалі невеликий дощ (вдень 5 квітня місцями). 5 квітня місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 8-13°.

6 квітня пройдуть дощі, подекуди грози, 7 квітня переважно без опадів. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 11-16°.