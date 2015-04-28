Винуватцем масштабної ДТП у Києві виявився п'яний працівник Генпрокуратури - ЗМІ
03:56, 28 квітня 2015Суспільство
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Масштабна столична ДТП здійняла хвилю обурення в інтернеті. Водій дорогого позашляховика врізався у ряд машин, які стояли на світлофорі
Винуватцем масштабної ДТП у Києві виявився п'яний працівник Генпрокуратури / Facebook
Внаслідок цього госпіталізація знадобилася двом людям, йдеться в сюжеті ТСН.
Пошкоджено п'ять автомобілів.
За словами свідків, винуватець автопригоди був у неадекватному стані, хизувався пістолетом та посвідченням правоохоронця.
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Інформацію про те, щоза кермом був нетверезий міліціонер, одразу ж заперечили у прес-службі МВС.
Тим часом ТСН стало відомо, що водієм позашляховика був співробітник Генпрокуратури.
Щоправда, звільнився він 24 квітня – саме в останній робочий день перед аварією.
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