Винуватцем масштабної ДТП у Києві виявився п'яний працівник Генпрокуратури - ЗМІ

Внаслідок цього госпіталізація знадобилася двом людям, йдеться в сюжеті ТСН.

Пошкоджено п'ять автомобілів.

За словами свідків, винуватець автопригоди був у неадекватному стані, хизувався пістолетом та посвідченням правоохоронця.

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Інформацію про те, щоза кермом був нетверезий міліціонер, одразу ж заперечили у прес-службі МВС.

Тим часом ТСН стало відомо, що водієм позашляховика був співробітник Генпрокуратури.

Щоправда, звільнився він 24 квітня – саме в останній робочий день перед аварією.