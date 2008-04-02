Усі гілки влади і політичні сили мають об’єднатися у протидії інфляції - експерт

"Зростання цін на продукти харчування нині відбувається у більшості країн світу, і Україна не може цьому радикально протидіяти: нашому суспільству доведеться адаптуватись до нових цінових умов", -стверджує директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігор Бураковський.

Ігор Бураковський навів приклади, які ілюструють світову тенденцію: в США рівень зростання цін на продукти є найвищим, починаючи з 1990 року. В Китаї останнім часом споживання м’яса на душу населення зросло на 150% порівняно з 1980 роком, тоді як ціна свинини за 2007 рік збільшилась на 58%.

Експерт вважає, що за таких умов політика протидії інфляції набуває певного нового виміру: "По-перше, слід реалістично дивитися на інфляційну динаміку, її внутрішні та зовнішні причини. Але при цьому не вдаватися до апокаліптичних оцінок. Боротьба з інфляцією має бути виведена за межі політичних дискусій та об’єднати не тільки всі гілки влади, а й політичні сили".

Ігор Бураковський бачить сенс у тому, щоб у середньостроковій і довгостроковій перспективі Україна скористалась підвищеним попитом на продукти в світі, реалізувавши свій сільськогосподарський потенціал та задовольнивши власні потреби.

"Очевидно, що збільшення продуктивності сільськогосподарського виробництва матиме в чому числі і певний антиінфляційний ефект. Але реалізація сільськогосподарського потенціалу України вимагає досить серйозних реформ, результати яких зможуть проявитись лише згодом, - заявляє експерт. - З іншого боку, уряд має реформувати систему соціального захисту населення з тим, щоб реально допомогти найбіднішим верствам населення. Адже протягом досить довгого часу Україні доведеться стикнутись з певними соціальними та економічними проблемами, серед яких слід назвати продовження зростання цін тощо".