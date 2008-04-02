Черновецький наказав прибирання сміття вважати навчанням цивільної оборони

З метою покращення санітарної ситуації у місті Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ доручив провести у кожному районі столиці навчання цивільної оборони з ліквідації несанкціонованих звалищ сміття, які можуть призвести до санітарно-епідемічних небезпечних ситуацій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, у навчаннях візьмуть участь працівники підприємств та організацій Києва.

За інформацією управління з питань надзвичайних ситуацій Дарницької РДА, цієї п’ятниці навчання відбудуться в мікрорайоні Осокорки на території водозбірних господарств «Київводоканалу», де накопичилася велика кількість побутового сміття. Попередньо домовлено, що в навчаннях візьмуть участь 60 працівників адміністрації, підприємств та організацій району. Їм допомагатимуть вантажники, використовуватиметься спеціальна техніка, екскаватори тощо. «А закінчиться процес боротьби зі сміттям питтям чаю та приємним спілкуванням учасників навчань», зазначили в прес-службі КМДА.