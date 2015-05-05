На могилі Бандери в Мюнхені хочуть встановити сигналізацію і відеоспостереження

До цього спонукало чергове осквернення поховання лідера українських націоналістів середини ХХ століття, йдеться в сюжеті ТСН.

Днями білий мармуровий хрест з обох боків розмалювали червоною фарбою. Про це повідомили туристи, які відвідували могилу Бандери.

Значної шкоди вандали не завдали. Фарбу відмили фактично одразу. Це вже третій випадок вандалізму на могилі Степана Бандери за останній рік. Минулого літа зловмисники взагалі скинули хрест і намагалися розкопати могилу.

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Хуліганів поліція жодного разу не знайшла. Тож родина Бандери планує встановити на могилі відеоспостереження і сигналізацію.

"Я буду тепер говорити з підприємством, яке займається алармом і камерами, щоби вони мені виставили кошторис, скільки буде коштувати такий захід. І тоді ми рішимо від Українського інституту освітньої політики, щоби вбудувати там аларм, який би відстрашував цих людей від тої ганебної праці, яку вони роблять на могилі Степана Бандери", - розповів зять Бандери Андрій Куцан.

Для цього потрібно розпорядження поліції. Це проблематично через захист персональних даних відвідувачів цвинтаря.