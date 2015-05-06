Іл-76 з евакуйованими з Непалу українцями приземлився в Баку (фото)
Український літак, яким евакуюються з Непалу громадяни України, приземлився в Баку.
Про це повідомляє МЗС України в Twitter.
«Літак Іл-76 з евакуйованими з Непалу громадянами України (76) та громадянами декількох іноземних держав (11) приземлився в а/п м.Баку», - йдеться в повідомленні.
Літак Іл-76 з евакуйованими з #Непал'у громадянами України (76) та громадянами декількох іноземних держав (11) приземлився в а/п м. Баку
— MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) May 6, 2015
Журналіст "Нового каналу" Марія Себова, яка супроводжує рятувальну групу, зазначила, що ніч була складною.
"Пролетіли над Каспійським морем і приземлилися в Баку. Тут ми пробудемо 12 годин, поки екіпаж відпочине. А от ніч була складною. У Делі при посадці у нас лопнуло колесо. Але всі цілі і здорові", - написала вона на своїй сторінці в Facebook.
пролетіли над Каспійським морем і приземлилися в Баку. тут ми пробудемо 12 годин, поки екіпаж відпочине. а от ніч була складною. у Делі при посадці у нас лопнуло колесо. але всі цілі і здоровіPosted by Maria Sebova on 6 травня 2015 р.
Як повідомляв УНІАН, вчора, 5 травня, о 23.25 за київським часом український літак вилетів з аеропорту столиці Непалу з евакуйованими громадянами на борту.
За даними ДСНС, 6 травня о 06.35 літак Іл-76 Міноборони України вилетів з аеропорту столиці Індії Делі до столиці Азербайджану Баку, де він буде дозаправлений та продовжить слідування до України.
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Також МЗС України повідомляло, що загальна кількість евакуйованих становить 87 осіб, з них 76 громадян України та 11 громадян інших держав.