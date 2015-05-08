МЗС: Написи на стінах Рейхстагу свідчать про внесок українського народу у Перемогу

Про це йдеться в повідомленні Департаменту політики і комунікацій Міністерства закордонних справ України.

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«Сьогодні, коли багато хто намагається переписати історію Другої світової війни на свій лад та монополізувати свято Перемоги», - зауважили в МЗС і запропонували звернутися «до першоджерел – написів на стінах Рейхстагу, які, завдяки відповідальному ставленню німців, збереглися понині такими, якими вони були у дні здобуття Великої Перемоги у травні 1945 року».

«Як видно, значна кількість написів відтворює українські топоніми. Це ще одне свідчення того великого внеску українського народу у Перемогу, який неможливо стерти з історії чи забути», - наголосили в МЗС і висловили вдячність «колегам з Посольства України у ФРН та адміністрації Бундестагу за цю фотогалерею!».

«Вітаємо зі святом Перемоги! Пам'ятаємо. Перемагаємо», - йдеться в повідомленні МЗС.