У Непалі 38 українців досі не вийшли на зв’язок - МЗС
Станом на 16:00 8 травня все ще відсутній зв'язок із 38 громадянами України, які можуть перебувати на території Непалу.
Про це УНІАН повідомили у Департаменті політики і комунікацій Міністерства закордонних справ України
Причому в МЗС інформують, що даних про загиблих українців не отримано.
Консул України в Індії продовжує перебувати в Катманду.
«Тим часом успішно переніс операцію громадянин України, якого через тяжку травму ноги не було евакуйовано літаком Іл-76 разом з іншими співвітчизниками», - повідомили в МЗС, додавши, що Посольство України в Індії займається питанням його повернення на Батьківщину.
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Як повідомляв УНІАН, землетрус магнітудою 7,9 стався в Непалі 25 квітня. Кількість жертв землетрусу в Непалі перевищила 8,4 тис. осіб.
За даними МЗС, загальна кількість громадян України, які на момент землетрусу могли перебувати в Непалі, становила 210 осіб.
7 травня до Києва на літаку Міноборони прибули 76 українців, евакуйованих із Непалу. Крім того, десятки громадян України самостійно повернулися на Батьківщину з Непалу.