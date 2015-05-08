У Непалі 38 українців досі не вийшли на зв’язок - МЗС

Про це УНІАН повідомили у Департаменті політики і комунікацій Міністерства закордонних справ України

Причому в МЗС інформують, що даних про загиблих українців не отримано.

Консул України в Індії продовжує перебувати в Катманду.

«Тим часом успішно переніс операцію громадянин України, якого через тяжку травму ноги не було евакуйовано літаком Іл-76 разом з іншими співвітчизниками», - повідомили в МЗС, додавши, що Посольство України в Індії займається питанням його повернення на Батьківщину.

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Як повідомляв УНІАН, землетрус магнітудою 7,9 стався в Непалі 25 квітня. Кількість жертв землетрусу в Непалі перевищила 8,4 тис. осіб.

За даними МЗС, загальна кількість громадян України, які на момент землетрусу могли перебувати в Непалі, становила 210 осіб.

7 травня до Києва на літаку Міноборони прибули 76 українців, евакуйованих із Непалу. Крім того, десятки громадян України самостійно повернулися на Батьківщину з Непалу.