Мінтранс планує повернути у держвласність 24 аеропорти (список)

Міністерство транспорту і зв`язки України планує повернути з комунальної у державну власність 24 аеропорти.

За даними міністерства, такі плани передбачені в концепції розвитку аеропортів, що нині розробляється.

Зокрема, у держвласність планується повернути аеропорти: Донецьк, Жуляни (Київ), Одеса, Сімферополь, Харків, Вінниця (Гавришевка), Івано-Франківськ, Кіровоград, Миколаїв, Луганськ, Полтава, Рівне, Суми, Тернопіль, Ужгород, Херсон, Хмельницький, Чернівці, Черкаси, Ізмаїл, Маріуполь, Керч, Кривий Ріг, Сєверодонецьк.

Крім того, концепцією передбачена необхідність зберегти у держвласності аеропорти Бориспіль, Бердянськ, Дніпропетровськ і Львів.

Як повідомляв УНІАН, 5 березня уряд затвердив концепцію Державної цільової програми розвитку аеропортів України до 2020 року.

Міністр транспорту і зв`язку Йосип ВІНСЬКИЙ в зв`язку з цим повідомив, що “є необхідність повернути деякі аеропорти у держвласність... Є випадки невизначеного статусу… Зробимо закон і через закон повернемо».

Міністр також зазначив, що концепцією буде «чітко розділено, що буде державним, і що піде у приватні руки». Так, термінали, заправки, все що стосується роботи з пасажирами, з перевезенням вантажів, буде передано на приватизацію і для приватного будівництва. «Злітно-посадочні смуги, безпека, управління потоками і начальник – це державне», - сказав міністр.

Він повідомив також, що на основі цієї концепції по кожному аеропорту буде прийнята програма розвитку. Міністр зазначив, що держава виділить 2,5 млрд. дол. на фінансування розвитку аеропортів, решта – будуть приватні кошти.

У свою чергу, голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК заявив, що парламент не дозволить повернути аеропорти з комунальної у державну власність. Він підкреслив, що без згоди органів місцевого самоврядування територіальна громада не може бути примусово позбавлена власності. «Можна дійти до того, що і обласну раду заберуть у державну власність», - зазначив А.ЯЦЕНЮК.

Заступник міністра транспорту Олександр ДАВИДОВ заявив, що перебування аеропортів у комунальній власності не дає можливості координувати економічний розвиток аеропортів, заважає якісному обслуговуванню зростаючих перевезень.