За час АТО на Донеччині заарештували 374 бойовика – МВС

Як наголошує на своїй сторінці у Facebook глава МВС України в Донецькій області В'ячеслав Аброськін, зловмисники рано чи пізно будуть притягнуті до відповідальності відповідно до ч. 5 ст. 260 Кримінального Кодексу України.

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«Оголошено про підозру 393 фігурантам справ, пов'язаних з розслідуванням фактів вчинення злочинів у складі незаконних збройних формувань, з них заарештовано – 374 людини. У розшуку знаходяться 1016 осіб», - уточнив він.

Разом з тим, за його словами, робота по виявленню злочинців, які брали або беруть участь в НВФ «ДНР» триває.