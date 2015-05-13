В Одесі на місті вибуху залізничної колії утворилась вирва

Як повідомляє відділ зв’язків з громадськістю ГУМВД України в Одеській області, 13 травня о 00.30 год. до чергової частини УМВС України на Одеській залізниці надійшло телефонне повідомлення від оператора 102, про те що на залізничному мосту по вул. Маловського м. Одеса стався вибух.

«Було встановлено, що вибух стався на 1310 км перегону ст. Одеса-Пересип – ст. Одеса – Застава-2 о 23.55 год. Внаслідок вибуху було пошкоджено 60 см залізничної рейки, 90 см залізобетонної шпали та утворилося воронкоподібне поглиблення розміром 80 см та глибиною 90 см», - йдеться в повідомленні.

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За даними правоохоронців, негайно було введено в дію оперативний план «Вибухівка». На місце події направлена слідчо-оперативна група, вибухотехнічна служба та кінологи.

Жертв та постраждалих немає. Затримки руху потягу не було. Всі обставини даної події з’ясовуються.

Як повідомляв УНІАН, раніше не було відомо, наскільки сильно була пошкоджена колія внаслідок вибуху.



