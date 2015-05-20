На Сумщині у демобілізованого із зони АТО солдата вилучили дві бойові гранати

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків із громадськістю УМВС України в Сумській області, гранати привіз із зони бойових дій та переховував у своєму господарстві 35-річний житель Лебединського району.

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Згідно із повідомленням, у рамках дії спецоперації «Зброя та вибухівка», котра з 16 травня триває на території Сумщини, у господарстві 35-річного громадянина під час проведення санкціонованого обшуку працівники Лебединського міськвідділу міліції 20 травня виявили та вилучили дві гранати РГД-5 та три патрони калібру 5,45 мм. Як пояснив сам чоловік, боєприпаси та набої він привіз із зони бойових дій, куди поїхав добровольцем, а вдома зберігав як згадку про військову службу під час АТО.

«Наразі небезпечні «сувеніри» направлені на дослідження до експертно-криміналістичного центру. За фактом нелегального зберігання боєприпасів слідчі міліції відкрили сьогодні кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами) КК України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 7 років», - зазначає СЗГ.