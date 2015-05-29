ДАІ: рішення Конституційного суду не забороняє складати протоколи за місцем вчинення порушень

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДАІ МВС України.

«Зазначене судове рішення не містить жодних обмежень або заборон щодо складання протоколів про адміністративне правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху та не визнає незаконними дії працівників Державтоінспекції МВС при винесенні постанов у справах про адміністративні правопорушення за місцем учинення», - йдеться у повідомленні ДАІ.

Читайте такожДАІ буде припиняти поява яких наклейок на автомобільних номерахДАІ вважає, що конституційні права особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, не порушуються нормами діючого законодавства.

Зазначається, що сьогодні Конституційний суд за поданням омбудсмена розтлумачив статтю 276 Кодексу про адміністративні правопорушення, яка передбачає розгляд адмінсправ про порушення ПДД «за місцем його вчинення», «за місцем обліку транспортних засобів або за місцем проживання порушників».

КС дійшов висновку, що словосполучення «за місцем його вчинення» визначає адміністративно-територіальну одиницю, на яку поширюється юрисдикція відповідного органу, уповноваженого законом розглядати справу про адміністративне правопорушення, а не саме місце, де було скоєно порушення.

Читайте такожАваков розкрив нові деталі реформи МВС: сервісні центри міліції і камери на вулицяхПредставник омбудсмена в КС вважає, що це тлумачення забороняє працівникам ДАІ складати постанови про вчинення адмінпорушення одразу після оформлення протоколу на місці вчинення цього адмінпорушення, оскільки має пройти певний інтервал часу для того, щоб особа, яку звинувачують в адмінправопорушенні, могла підготуватися до розгляду своєї справи та залучити фахівця у галузі права.