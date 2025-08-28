Xiaomi показала нову ОС для смартфонів із Dynamic Island та іншими 'фішками' iOS

Відкрите бета-тестування для флагманів у Китаї стартує вже завтра, а фінальну версію випустять пізніше.

Xiaomi офіційно анонсувала операційну систему HyperOS 3 – майже на два місяці раніше звичайного терміну. Оновлення засноване на ОС Android 16 і приносить понад сотню змін і поліпшень у дизайні та функціональності.

Найпомітніше нововведення – Super Island у дусі Dynamic Island. Це "динамічний острів" у верхній частині екрана, який розгортається і показує в реальному часі різні події: польоти, поїздки, управління музикою, статус зарядки тощо.

Багато елементів інтерфейсу HyperOS 3 копіюють дизайн Liquid Glass з iOS 26, але водночас не запозичують його. В Xiaomi оновили іконки, прокачали кастомізацію екрана блокування, додали генератор ШІ-шпалер, поліпшили оптимізацію, енергоефективність і продуктивність.

Також з релізом HyperOS 3 власники Xiaomi отримають можливість транслювати екран свого смартфона на Macbook або iPad – функція працюватиме як додаток AirPlay на iPhone і macOS.

Відкрите бета-тестування HyperOS 3 для флагманів у Китаї стартує вже завтра, а релізну версію випустять пізніше – поки без точних термінів.

Наразі відомо, що HyperOS 3 буде розгорнуто на понад 100 пристроях. Першими флагманами з Android 16 з коробки стануть Xiaomi 16. Їхня прем'єра відбудеться наприкінці вересня.

Також відомо, що деякі моделі Xiaomi отримають прошивку HyperOS 3 на базі старої Android 15. Протягом певного часу вони продовжать отримувати патчі безпеки, але залишаться без нових функцій.

