Рада може підтримати зменшення "зеленого тарифу" із сонячної енергії вже цього тижня

Голова комітету з ПЕК Микола Мартиненко, який є співавтором цього законопроекту, прогнозує його підтримку Верховною Радою вже цього тижня. “Я докладав і докладу для цього всіх зусиль, незважаючи на відверту брехню, яку поширюють деякі нечистоплотні народні депутати та інтернет-видання”, - відзначив голова комітету.

Цей законопроект парламентський комітет з ПЕК затвердив більшістю голосів ще 22 квітня. А на наступному засіданні 3 червня комітет одноголосно рекомендував Верховній Раді продовжити цю норму на період з 1 липня 2015р. до 1 січня 2017р. Комітет також рекомендував скоротити вдвічі термін підготовки законопроекту до другого читання, щоб він набув чинності як закон до 1 липня поточного року.

Після його підтримки Верховною Радою “зелений тариф” на електроенергію з сонячної енергії буде зменшений майже вдвічі. Прийняття цього законопроекту створить можливості для оптимізації структури ринку виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії, сприятиме зниженню цінового навантаження на споживачів електроенергії.

Компанії, які мають стосунок до Клюєва, не є єдиними отримувачами коштів оптового ринку сонячної електроенергії по «зеленому тарифу”. В цьому сегменті працюють і міжнародні компанії, до яких Клюєв не має стосунку. Тим не менше, профільний комітет пішов на рішення по різкому зменшенню цього “зеленого тарифу” і сподівається на його підтримку Верховною Радою, - повідомляє прес-служба комітету з ПЕК.