СБУ ліквідувала структуру, яка під виглядом "самооборони" хотіла налагодити постачання зброї з зони АТО

У Вінницькій області Служба безпеки України ліквідувала парамілітарну структуру, що діяла під виглядом «народної самооборони» і незаконно володіла арсеналом зброї.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

За повідомленням, зловмисники, прикриваючись волонтерською діяльністю, намагалися налагодити канал постачання із району проведення антитерористичної операції вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухівки.

Особлива небезпека організації полягала у тому, що більшість її членів раніше притягувалися до кримінальної відповідальності за насильницькі злочини, дехто мав досвід бойових дій, володіли навичками рукопашного бою, обізнані з методами роботи правоохоронців, суворо дотримувалися вимог конспірації.

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5 червня у Козятині та кількох прилеглих селах Вінницької області оперативники провели одночасні обшуки на дев’яти об’єктах - у приватних будинках, гаражних та складських приміщеннях. Вилучено 8 одиниць вогнепальної зброї, 20 гранат РГД-5 і Ф-1, понад півтори тисячі набоїв різного калібру, саморобні глушники, холодну зброю та близько 2 кг марихуани. Одну з гранат знайдено безпосередньо в штабі структури, розташованому у будівлі Козятинської райдержадміністрації.

Слідчими СБУ відкрито кримінальне провадження за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) і ст. 260 (створення не передбачених законом збройних формувань) ККУ.