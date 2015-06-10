У районі палаючої нафтобази під Києвом неможливо дихати без захисної маски - журналіст

Про це з місця подій повідомляє кореспондент телеканалу "112 Україна".

"Ситуація за кілька годин – стабільно. Вогонь продовжує горіти. Ми на безпечній відстані. Також тут, на безпечній відстані, чергують ДСНС. Ми нарахували близько 20 спеціальних пожежних машин техніки. Небо затягнуто. Дихати тут дуже складно. Журналісти просять у медиків маски, і в них працюємо", - повідомив він.

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Епіцентр пожежі на нафтобазі під Києвом вже локалізовано. На нафтосховищі у Василькові повністю вигоріли вже 4 ємності з нафтопродуктами.

Як повідомляв УНІАН, увечері 8 червня на нафтобазі "БРСМ-Нафта" у Васильківському районі Київської області спалахнула пожежа.

В результаті пожежі загинули чотири людини: троє рятувальників і один співробітник нафтобази. Також відомо про 12 постраждалих.