Порошенко заявив про звільнення з полону українського розвідника
Президент України Петро Порошенко заявив про звільнення з полону бойовиків українського розвідника.
Про це президент написав у Twitter.
"Гарна новина - звільнено з полону нашого розвідника. Вже скоро він повернеться додому до рідних", - зазначив Порошенко.
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ПП: Гарна новина - звільнено з полону нашого розвідника. Вже скоро він повернеться додому до рідних. Слава Україні!
— Петро Порошенко (@poroshenko) 10 Червень 2015
Як сказав перемовник Центру сприяння звільненню заручників при Службі безпеки України Юрій Тандит в ефірі телеканалу "112-Україна", звільненого розвідника звати Олександр Борисович Пономарьов.
Він потрапив у полон 17 квітня 2015 року. Звільнення проводили СБУ, Міністерство оборони і Мінська підгрупа із звільнення заручників Тристоронньої контактної групи по Донбасу.
"У нього була відкрита рана, але з ним буде все гаразд. Слава Богу, він зараз уже на нашій території", - сказав Тандит.
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Окрім того, за словами Порошенка, ще 30 українців перебувають в полоні в Росії.