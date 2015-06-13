Голова ДСНС: при першій можливості буде проведена пінна атака для гасіння нової пожежі на нафтобазі

Про це заявив голова ДСНС Микола Чечоткін. За його словами, рятувальники поки не охолоджують резервуари на території нафтобази. «Охолодження резервуарів зараз не відбувається, тому що там дуже висока температура і є загроза нового вибуху», - сказав Микола Чечоткін.

Читайте такожУ ДСНС підтвердили відновлення пожежі на нафтобазі під Києвом і назвали причиниПри цьому він запевнив, що «техніка напоготові, як тільки буде можливість, ми одразу розпочнемо гасіння шляхом проведення пінної атаки».

«Техніки тут достатньо, зараз тут знаходиться 180 чоловік особового складу, 40 одиниць техніки. Машини наповнені піною повністю, підготовлені 8 автомобілів, які будуть задіяні до проведення пінної атаки», - сказав Микола Чечоткін.

Разом з цим він зауважив, що є витік паливно-мастильних матеріалів у пожежне водоймище з нафтобази, але немає витоку палива в озеро, яке знаходиться неподалік.

Також Микола Чечоткін запевнив, що на місці події та навколо неї постійно відбувається відбір проб повітря. «Наявність шкідливих речовин у повітрі не перевищує допустиму концентрацію», - сказав голова ДСНС.