На нафтобазі під Києвом знову почалася пожежа - ЗМІ

На нафтобазі під Києвом знову почалася пожежа.

Як повідомляє телеканал "112 Україна", на місце вирушили кілька автобусів з рятувальниками, в Держслужбі з надзвичайних ситуацій цю інформацію поки не коментують і на місце події не пускають.

За даними телеканалу, вогонь розгорається все сильніше через сильний вітер.

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Як повідомляв УНІАН, пожежа на нафтобазі у Васильківському районі Київської області сталася ввечері 8 червня. Її ліквідація триває. Під час ліквідації пожежі загинули 5 людей, ще 15 - постраждали.

Державна служба з надзвичайних ситуацій сьогодні, 13 червня, повідомила, що станом на 7.00 на території нафтобази горіння не спостерігається. На місці пожежі проводяться роботи з проливання території та охолодження резервуарів.