У Балтійському морі проходять навчання НАТО за участю 17 країн (відео)

Загалом у навчаннях візьмуть участь 49 кораблів, 61 літак та одна субмарина.

Крім 14 країн НАТО, в навчаннях також беруть участь Фінляндія, Швеція та Грузія. Відомо, що навчання проводять у Польщі, Швеції, Німеччині і по всьому узбережжю Балтійського моря.

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"Навчання є щорічними і не проводяться у відповідь на певну загрозу", - зазначили в Альянсі.