У Балтійському морі проходять навчання НАТО за участю 17 країн (відео)
11:53, 15 червня 2015Світ
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Тисячі військовослужбовців беруть участь у багатонаціональних навчаннях BALTOPS-2015 під егідою НАТО.
REUTERS
Загалом у навчаннях візьмуть участь 49 кораблів, 61 літак та одна субмарина.
Крім 14 країн НАТО, в навчаннях також беруть участь Фінляндія, Швеція та Грузія. Відомо, що навчання проводять у Польщі, Швеції, Німеччині і по всьому узбережжю Балтійського моря.
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"Навчання є щорічними і не проводяться у відповідь на певну загрозу", - зазначили в Альянсі.
Thousands of military personnel are taking part in a multinational exercise involving 49 ships, 61 aircraft, 1...Posted by NATO on 15 Июнь 2015 г.
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