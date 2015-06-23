В Одесі учасника "народної ради Бессарабії" засудили до 5 років позбавлення волі

Як повідомили УНІАН у суді, 39-річний житель регіону організував низку антиукраїнських акцій протесту на території південних районів області.

Він визнав свою провину, зокрема, у причетності до організації масової акції біля Білгород-Дністровського морського торгового порту, з перекриттям дороги до підприємства. На акцію 14 березня були звезені автобусами наймані «активісти», у тому числі з Одеси.

Від керівників «народної ради Бессарабії» обвинувачений отримав для організації цього незаконного заходи 80 тис. грн. Він також вів переговори про проведення в готельному комплексі «Фрумушика-Нова» (Тарутинський район) установчого з'їзду вищеназваної організації, який там не відбувся після втручання СБУ.

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Встановлено, що до завдання «народної ради Бессарабії» входило формування в суспільстві спотвореного уявлення про нездатність державних інституцій виконувати свої функції на території південних районів області (української частини Бессарабії), культивування ідеї культурно-національної самостійності Бессарабії тощо.

Членам організації також було поставлено мету добитися для Бессарабії особливого статусу, аж до самостійного державного утворення.

Після затримання чоловік з 29 квітня утримувався у слідчому ізоляторі. Він визнаний винним у посяганні на територіальну цілісність України (ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України) та засуджено до 5 років позбавлення волі з відстрочкою вироку на 3 роки.

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня Управління СБУ в Одеській області заявило, що встановлює причетних до створення організації «народна рада Бессарабії». Було відкрито кримінальне провадження за ст. 110 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Інформація про проведення в Одесі установчої конференції організації «народна рада Бессарабії» з'явилася 6 квітня в кількох, в основному проросійських ЗМІ, які послалися на сайт нібито створеної організації. Радник голови СБУ Маркіян Лубківський на своїй сторінці в Facebook написав, що офіційний сайт «народної ради Бессарабії» зареєстровано в Москві, з наданням при реєстрації російського номери мобільного телефону.