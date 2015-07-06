У МВС пояснили, чому нова патрульна поліція Києва їздить з постійно включеними мигалками

Про це заявила перший заступник міністра внутрішніх справ України Ека Згуладзе сьогодні на брифінгу, повідомляє РБК-Україна.

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"Питають, що таке з цими синіми мигалками - чому вони весь час горять. Я розумію, що для водіїв, які відразу перед або за патрульними їдуть це, напевно, якийсь дискомфорт... Але це не феєрверк, це не святкування, це не для піару, - це профілактика і презумпція правопорушень, і це працює. Візуальна присутність поліції на вулиці мінімізує деякі правопорушення. Так що я хотіла попросити всіх з розумінням до цього ставитися, тому що це дуже маленька ціна за безпеку на вулицях нашого міста, і це правда приносить результат", - сказала Згуладзе.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня ввечері у Києві почала працювати перша зміна патрульної поліції.

Верховна Рада прийняла Закон "Про національну поліцію" 2 липня.

Патрульна поліцейська служба створюється в Україні в рамках реформування органів внутрішніх справ.