Facebook видалив сторінку полку "Азов"

Про це повідомляє прес-служба "Азова". "7 липня в 13:30 офіційна сторінка полку "Азов" в Facebook під назвою "Батальйон спеціального призначення "Азов" - нова сторінка" була видалена адміністрацією соцмережі без попереджень", - йдеться в повідомленні полку в соцмережі "Вконтакте".

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У той же час в "Азові" додали: "Поки невідомо, що стало причиною видалення сторінки, яка налічує понад 50 тис. підпищиків. У даний момент з'ясовуємо причини блокування та видалення сторінки".