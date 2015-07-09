За рік нагородили понад 3,5 тисячі бійців Нацгвардії

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу начальник відділу Управління по роботі з особовим складом Національної гвардії України Ігор Данильчук.

Він повідомив, що за час проведення АТО, «а це можна сказати за рік було відзначено різними видами нагород 3512 військовослужбовців та резервістів Національної гвардії України».

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За словами Данильчука, 765 військовослужбовців були відзначені державними нагородами.

«Присвоєно військових звань достроково або на одну ступінь вищу від займаної посади 893 військовослужбовцям та резервістам Нацгвардії. Відзначено відзнаками міністра внутрішніх справ України 377 військовослужбовців, відзнаками командувача Нацгвардії було заохочено 1773 військовослужбовці, відзнаками Кабінету міністрів України - 14, Верховної Ради - 59», - додав Данильчук.

За його словами, у даний час на розгляді в МВС та Адміністрації президента України знаходиться 238 клопотань щодо представлення до державних нагород військовослужбовців Нацгвардії, які захищають Україну в зоні АТО.

Говорячи про відзначення загиблих військовослужбовців Нацгвардії, Данильчук зазначив, що двом з них присвоєно звання Герой України. За його словами, йдеться про генерал-майора Сергія Кульчицького, який «з перших днів створення Нацгвардії стояв біля витоків формування першого батальйону Нацгвардії, що був сформований з добровольців, які прийшли з Майдану», та лейтенанта Богдана Заваду, який разом зі своїми бойовими побратимами вступив у бій на блокпосту зі 100 «кадировцями», а потім «прийняв вогонь на себе, чим дав змогу решті військовослужбовцям перегрупуватися та здійснити відхід».

За словами Данильчука, Завада, «ведучи бій, влучив у БТР та знищив більше 10 терористів». Начальник відділу додав, що на даний час «тіло лейтенанта Завади не знайдено».

Данильчук також повідомив, що інколи під час передачі нагород родичам тих, хто відзначився і загинув у боях, трапляються неприємні ситуації.

«Вчора три дуже некрасивих випадки було, коли, зокрема, мати військовослужбовця видирала з рук командувача Нацгвардії орден, який по праву належить сину або дружині військовослужбовця», - додав він.