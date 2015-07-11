Російський журналіст створить телеканал в окупованому Донецьку - ЗМІ

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на The Guardian.

За словами Бабицького до такого рішення його підштовхнуло однобоке, на його думку, висвітлення конфлікту на Донбасі західними ЗМІ.

Журналіст повідомив, що фінансувати канал буде донецький бізнесмен, який не пов'язаний з владою "ДНР". При цьому його ім'я Бабицький не назвав.

В ефірі телеканалу планується "вільне обговорення політичного вирішення кризи".

"Ми хочемо відійти від мови ненависті, щоб використовувати більш докладний аналіз і спробувати передати голоси з обох сторін", - заявив Бабицький.

Читайте такожОБСЄ: влада різних країн повинна припиняти пропаганду, яка підтримує війну в Україні

Однак на запитання, чи буде канал критикувати бойовиків, російський журналіст не відповів.

Бабицький був звільнений з "Радіо Свобода" у вересні 2014 року. Сам журналіст вважає, що звільнення пов'язане з його позицією щодо України. Він опублікував відео мирних жителів, які нібито були вбиті бійцями "Айдара".

До цього Бабицького усували від роботи на радіостанції через підтримку анексії Росією Криму. За офіційною версією, він був звільнений у зв'язку з реорганізацією.

Андрій Бабицький став відомий завдяки своїм репортажам часів чеченських війн. У Росії його називали зрадником, так як він підтримував чеченців і критикував дії Кремля.

Читайте також The Economist: образ України у кремлівській пропаганді змінився