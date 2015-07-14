Майже 1,3 мільйона жителів на сході України зіткнулися з нестачею чистої питної води - ЮНІСЕФ

Як відзначають у Центрі новин ООН, причиною такої ситуації стало пошкодження систем водопостачання в результаті військового конфлікту.

«Вода - одна з найгостріших потреб дітей та дорослих на сході України. За нашими оцінками, близько 1,3 мільйона осіб мають обмежений доступ до безпечної питної води в постраждалих від конфлікту районах Донецької та Луганської областей», - заявила представник ЮНІСЕФ в Україні Джованна Барберіс.

За її даними, з серйозними проблемами з доступом до води зіткнулися понад 470 тисяч осіб, у тому числі 118 тисяч дітей, які проживають на непідконтрольних уряду України районах Луганської області. Багато сімей змушені покладатися на доставку води гуманітарними організаціями або їдуть за водою в найближчі села.

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У Маріуполі, де населення становить 500 тисяч чоловік, поставки води припинилися по водоканалу «Сіверський Донець - Донбас», який серйозно постраждав в результаті обстрілів. Жителі міста тепер користуються водою з водосховища, яке швидко спустошується.

В ЮНІСЕФ побоюються спалаху інфекційних захворювань, які пов'язані із споживанням нечистої води.

Також в Дитячому фонді ООН відзначили, що бойові дії на сході України продовжують чинити негативний вплив на життя дітей. З березня 2014 року в результаті конфлікту, принаймні, 68 дітей були вбиті і 182 дитини отримали поранення. Майже 1,4 мільйона чоловік, у тому числі 174 000 дітей, стали внутрішньо переміщеними особами в Україні. Близько п'яти мільйонів чоловік, у тому числі 1, 7 мільйона дітей, в тій чи іншій мірі постраждали від конфлікту на сході України.

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ЮНІСЕФ звернувся до донорів із закликом виділити 55млн 800тисяч доларів США для надання допомоги дітям та сім'ям на сході України. В даний час дефіцит фінансування становить 81 відсоток.

Раніше УНІАН повідомляв, що за даними ЮНІСЕФ, близько 700 тис. жителів сходу України відчувають брак чистої питної води, ще 35 тис. потребують нормальних санітарних умовах.