Кримчани намагаються торгувати на руїнах знесеного окупантами ринку в Сімферополі (фото)

На місці демонтованого окупаційною владою Криму ринку в Сімферополі на вулиці Козлова, де повним ходом йде дорожній ремонт, все ще можна зустріти продавців, які намагаються торгувати.

Як повідомляє кореспондент Крым.Реалии, торгівля ведеться з коробок. Найчастіше продають овочі, фрукти, деякі приносять коржі з тіста. Продавців не бентежить важка техніка і дорожні роботи поряд.

Спілкуватися з журналістами вони не бажають, при появі фотоапаратів, швидко згортають торгівлю.

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Нагадаємо, окупаційна влада Сімферополя знесла ринок на вулиці Козлова. Обурені торговці намагалися пікетувати Радмін Криму. За інформацією окупантів, підприємцям запропонували робочі місця на інших ринках Сімферополя.

На місці колишнього ринку почався ремонт, по закінченню дорожніх робіт, тут планують пустити рух транспорту.

У понеділок, 20 липня, на сайті так званої "адміністрації" Сімферополя, з'явилося повідомлення про обмеження торгівлі навколо Центрального ринку.