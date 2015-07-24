Росія потрапила до десятки найбільш небезпечних країн разом із Сомалі та Пакистаном

У рейтингу Global Peace Index країна опинилася між КНДР і Нігерією, посівши 152-е місце з 162 можливих. Найнебезпечнішою країною визнана Сирія, за нею йдуть Ірак та Афганістан, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

До десятки найбільш небезпечних країн також увійшли Південний Судан, Центральна Африканська Республіка, Сомалі, Судан, Демократична Республіка Конго, Пакистан і КНДР. Україна посіла у рейтингу 12-е з кінця місце.

Найбезпечнішою країною визнана Ісландія. На другому місці розташувалася Данія, а на третьому – Австрія. У першій десятці найбільш безпечних країн виявилися в основному європейські держави. Винятками стали Канада (7-е місце) і Австралія (9-е місце).

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США експерти поставили на 94-й рядок рейтингу, а Великобританію – на 39-й. В Латинській Америці найбезпечнішою країною визнана Чилі (29-е місце в глобальному рейтингу), а в Африці – Ботсвана (31-е місце).

Рейтинг Global Peace Index існує з 2007 року. При його складанні враховуються 23 фактора, в число яких входять як внутрішні — наприклад, рівень насильства в країні і злочинність, так і зовнішні — міжнародні відносини країни і витрати на військові потреби.