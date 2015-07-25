Прокурор "Няша" заборонила проводити фестиваль-наступник "КаZантипу" в Криму

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на прес-службу відомства.

«Прокуратурою опротестовано рішення сесії Штормівської сільської ради, яка погодила проведення заходу за наявності порушення закону. Констатовано, що проведення фестивалю «Befooz» через наявність неусунутих порушень є незаконним і до усунення порушення неприпустимо», – повідомили в наглядовому відомстві.

Як повідомляє видання, 24 липня під головуванням російського прокурора Криму Наталії Поклонської пройшла нарада з питання законності проведення фестивалю. Представники МНС і Росспоживнагляду повідомили, що місце, обране організаторами, не відповідає необхідним вимогам, а прокуратура району зазначила, що продаж алкоголю на фестивалі суперечить законодавству.

Як повідомляли Крим.Реалії, проведення фестивалю «Befooz» планувалося в селі Поповка з 31 липня по 16 серпня. Раніше тут 14 років поспіль проводився фестиваль «Республіка Z». Цього року його організатори – ТОВ «Центр молодіжних ініціатив «Зебра» – змінили назву фестивалю

У 2014 році «КаZантип» переїхав на чорноморське узбережжя Грузії в Анаклію. Організатори визнали, що зазнали збитків через нестачу туристів і високі ціни. В лютому 2015 року фестиваль мав відбутися на острові в Камбоджі, однак за два тижні до початку заходу місцева влада заявила про скасування фестивалю через його надмірну «сексуальну активність».