Одного з конвоїрів тяжко поранено унаслідок нападу засуджених, які втекли під час етапування на Хмельниччині

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Національної гвардії.

"Шістьом особам спеціального контингенту з сімнадцяти, які конвоювалися, вдалося вчинити напад на двох гвардійців зі складу варти, ввівши їх в оману щодо необхідності відвідання побутових місць. Один військовослужбовець зазнав тяжких поранень, інший отримав враження кінцівок», - повідомили у прес-службі.

Читайте такожЧервоний Хрест може долучитися до етапування засуджених з окупованих територій – Геращенко

Також у прес-службі зазначили: «Заволодівши двома одиницями вогнепальної зброї, засуджені втекли з під варти. Всі втікачі засуджені за скоєння тяжких злочинів».

У прес-службі зауважили, що конвоювання засуджених до місць відбування покарань відбувається на спеціальному транспорті, який виготовлений ще за часів Радянського Союзу, і не обладнаний сучасними системами відеоспостереження та сигналізації.

Як повідомляв УНІАН, на Хмельниччині під час етапування з поїзда втекли шестеро засуджених.