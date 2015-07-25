Одного з конвоїрів тяжко поранено унаслідок нападу засуджених, які втекли під час етапування на Хмельниччині
Один з конвоїрів зазнав тяжких поранень унаслідок нападу засуджених, що скоїли втечу сьогодні під час етапування у Хмельницькій області.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Національної гвардії.
"Шістьом особам спеціального контингенту з сімнадцяти, які конвоювалися, вдалося вчинити напад на двох гвардійців зі складу варти, ввівши їх в оману щодо необхідності відвідання побутових місць. Один військовослужбовець зазнав тяжких поранень, інший отримав враження кінцівок», - повідомили у прес-службі.
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Також у прес-службі зазначили: «Заволодівши двома одиницями вогнепальної зброї, засуджені втекли з під варти. Всі втікачі засуджені за скоєння тяжких злочинів».
У прес-службі зауважили, що конвоювання засуджених до місць відбування покарань відбувається на спеціальному транспорті, який виготовлений ще за часів Радянського Союзу, і не обладнаний сучасними системами відеоспостереження та сигналізації.
Як повідомляв УНІАН, на Хмельниччині під час етапування з поїзда втекли шестеро засуджених.