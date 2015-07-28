СБУ заборонила Депардьє в'їзд до України на 5 років
19:59, 28 липня 2015Суспільство
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Французькому актору Жерару Депардьє, який отримав громадянство Росії та відомий своїми антиукраїнськими заявами, заборонений в'їзд в Україну строком на 5 років.
Депардьє заборонили в'їзд до України на 5 років / Фото УНИАН
Про це кореспонденту УНІАН повідомила речник СБУ Олена Гітлянська, підтвердивши, що СБУ заборонила Депардьє в'їзд в Україну.
"Служба безпеки України прийняла рішення про заборону йому в'їзду на п'ять років на підставі звернення Міністерства культури України", - наголосила Гітлянська.
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Як повідомляв УНІАН, 22 липня громадські активісти передали до Міністерства культури перелік з 567 діячів культури-іноземців з вимогою заборонити присутність цих осіб у телерадіопросторі України за їхні публічні антиукраїнські заяви.
До цього списку активісти включили і французького актора Жерара Депардьє.
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