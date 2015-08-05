Коморовський ратифікував закон про малий прикордонний рух з Україною

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента Польщі, пише Європейська правда.

"Було вирішено продовжити строк перебування на території Польщі для власників дозволів на МПР до 90 днів", - йдеться в документі.

Крім того, людей, які просять про видачу другого і подальшого дозволу на МПР, звільнили від оплати консульського збору.

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Також ці особи будуть менше очікувати на подачу заяви і зможуть подавати документи в пунктах, розташованих у містах, де немає польських консульських установ.

Крім того, відтепер необов'язково мати медичне страхування під час перебування у прикордонній зоні.

Доповнено перелік адміністративних одиниць у прикордонній зоні (3 - у Волинській і 1 - у Львівській областях), де діє МПР.

Як відомо, зміни до угоди про МПР були підписані в грудні 2014 року у Варшаві президентами Польщі - Броніславом Коморовським і Петром Порошенком.