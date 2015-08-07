Екс-головний редактор "Вестей" Гужва вніс мільйонну заставу

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Обживаюсь у статусі підозрюваного. Вніс заставу. Повідомив про це слідчому. Здаю закордонні паспорти", - йдеться у його повідомленні.

Також він зазначив, що будь-яке пересування по країні - тепер тільки з дозволу слідчого, прокурора або суду.

"Обмеження на пересування будемо оскаржувати. Але поки живемо з цим", - наголосив Гужва.

Обживаюсь в статусі підозрюваного. Вніс заставу. Повідомив про це слідчого. Здаю закордонного паспорта. Будь-яке пересування по... Posted by ігор гужва on 7 серпня 2015 р.

Раніше стало відомо, що суд призначив Гужві запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 850 мінімальних заробітних плат, а саме - 1 мільйон 35 тисяч 300 гривень.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня медіахолдинг "Вести Україна" повідомив, що Гужва звільнився з холдингу, а також склав повноваження головного редактора щоденної газети "Вести". Крім того, він продав частку корпоративних прав у медіахолдингу.

У травні минулого року співробітники податкової міліції під час обшуку в офісі компанії "Вести Мас-Медіа" виявили у його видавця 1,5 млн грн.

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За даними Міндоходів, починаючи з квітня цього року, співробітники Міндоходів розслідують незаконну конвертаційну діяльність окремих фінансових установ України. Зокрема, встановлено, що підприємство "Торггазстрим ЛТД" (м. Сімферополь) перерахувало 93,6 мільйонів гривень на адресу Сумського приватного підприємства, яке тривалий час декларує відсутність господарської діяльності. Після чого зазначена сума була перерахована на рахунок "Вести Мас-Медіа". У зв'язку з цим податкова міліція розслідує причетність компанії до незаконної конвертаційної діяльності.

Разом з тим, представники деяких ЗМІ та громадські діячі заявили, що це спроба натиснути на видання в зв'язку з їхньою редакційною політикою. Однак пізніше у податковій заявили, що розслідування діяльності газети "Вести" жодним чином не пов'язане з редакційною політикою видання.