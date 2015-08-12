Добудова нового корпусу Охматдиту неможлива без тиску на чиновників - активіст

Про це заявив журналістам представник партії «Рух за реформи» Вадим Якимець.

Він нагадав, що опікунська рада Охматдиту звинувачувала Міністерство охорони здоров'я України в блокуванні будівництва дитячої спеціалізованої лікарні. «Після звернення опікунської ради з відкритим листом до прем'єр-міністра України процес зрушив з місця», – сказав представник «Руху за реформи».

Відомо, що процес передачі ДП «Укрмедпроектбуд», яке є розпорядником 500 мільйонів бюджетних гривень, в управління Мінохоронздоров’я з невідомих причин саботувався. Громадськість звинуватила Міністерство охорони здоров'я України в блокуванні початку тендерних процедур. І лише під тиском громадськості вдалося розблокувати процес остаточного юридичного перепідпорядкування ДП Міністерству охорони здоров'я України.

«Наразі МОЗ оголошує конкурс, у результаті якого буде обрано і генпідрядника, і субпідрядників будівництва, – сказав Якимець. – Очевидно, що боротьба з бюрократичними нігілістами ще триватиме і не все буде так гладко. Принаймні за місяць роботи на об’єкті мають відновитися. Думаю, громадськості не слід поки що святкувати остаточну перемогу».

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У МОЗ очікують, що новий корпус почне працювати в 2016 році. Після цього Україна зможе користуватися Європейським реєстром донорів кісткового мозку, що є необхідною умовою для проведення трансплантацій кісткового мозку від нерідного донора. У новому корпусі готуватимуть кадри для онкогематологічних центрів, які відкриються в регіонах. Згодом щороку в Україні планують рятувати понад 300 дітей, які потребують пересадки кісткового мозку.

Нагадаємо, що будівництво нового корпусу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» розпочалося у грудні 2011 року. Зупинилось воно у жовтні 2013-го через брак коштів. У новому корпусі лікарні планується 5 онкологічних і гематологічних відділень, 10 хірургічних відділень і відділення інтенсивної терапії. За умови успішного завершення проекту кількість пацієнтів зросте з 16–18 тисяч на рік (що є зараз) до 25 тисяч. Вперше в Україні буде створене відділення дитячої променевої терапії, а також з’явиться можливість проводити операції пересадки кісткового мозку від нерідного донора, яких в Україні не роблять.