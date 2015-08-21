Напередодні святкування Дня Незалежності правоохоронці запобігли теракту у Києві

Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.

У лісовій смузі м. Києва поблизу військових частин Державної прикордонної служби України виявлено сховище з двома бойовими припасами РПГ - 22 і РПГ-26, а також карту місцевості, на якій відображені ймовірні об'єкти ураження.

"Зазначені ручні протитанкові гранатомети призначені для знищення броньованих цілей і укріплень, їх прицільна дальність пострілу становить 250 метрів", - пояснили у ГПУ.

Засоби ураження вилучено. Розпочато кримінальне провадження за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 113 КК України (диверсія). Проводяться першочергові слідчі дії, призначено низку експертиз.

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Як повідомляв УНІАН, раніше голова СБУ Василь Грицак заявив, що напередодні Дня Незалежності терористи готують наступ на українські позиції, також не виключені терористичні прояви на мирних територіях країни.