Військова прокуратура виявила незаконне сховище боєприпасів одного з добровольчих батальйонів

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГПУ.

«Головною військовою прокуратурою розслідується кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 15, п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 289 КК України стосовно одного з добровольчих батальйонів за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, а також за іншими фактами незаконної діяльності», - повідомили у прес-службі.

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Під час розслідування слідчими у Новоайдарському районі в лісосмузі виявлено сховище набоїв та боєприпасів у кількості: 28 ящиків патронів (приблизно 40 тис одиниць), 4 ящики зарядів до гранатомету, 2 ящики з РПГ-18 «Муха», 4 ящики гранат Ф-1, 2 ящики гранат РГД-5.

Наразі всі боєприпаси вилучені. Розслідування у кримінальному провадженні триває.