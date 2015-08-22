Нову патрульну поліцію Одеси представлять 25 серпня – міністр

Про це на своїй сторінці в Фейсбук написав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

«25 серпня о 15-00 біля Дюка – представляємо нову патрульну поліцію Одеси! 392 нових поліцейських приймуть присягу народові України. Заступає на службу передовий загін одеських поліцейських. Потім до них через місяць приєднається другий. І знову буде відкритий конкурсний відбір для наступних груп. Всього лише патрульних поліцейських в Одесі 800 людей», - написав міністр.

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Він також зазначив, що очолить патрульну поліцію міста – одесит, якого він представить 25 серпня.