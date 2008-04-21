46 мільйонів українців сидять на пороховій бочці через зношеність газових мереж, заявив голова Ради профспілки працівників газових господарств України Іван ЯРОВИЙ в ефірі "5-го каналу" під час програми, присвяченої вибуху побутового газу в житловому будинку в Дніпропетровську в жовтні 2007 року.

Він додав, що тариф на транспортування газу становить тільки 50-60% від необхідного.

І.ЯРОВИЙ наголосив: «Хоч би що ми тут робили, хоч які гасла б тут не були, поки держава не повернеться обличчям, дуже важко розраховувати на позитивний результат. Я не хочу, щоб так було, але 46 мільйонів наших громадян практично сидять на пороховій бочці! Єдиний вихід – встановити нормальний тариф. Тоді можна запитати з людини і в плані відповідальності, і за все».

В інтерв`ю УНІАН І.ЯРОВИЙ зазначив, що небезпека життя користувачів виникає тому, що гроші, одержані від реалізації газу, розподіляють за залишковим принципом. «Спочатку розподіляють кошти на собівартість та інвестиційні програми, а що залишилося – на транспортування. Абсолютно жодної матеріальної зацікавленості та моральної відповідальності немає. Соціальні програми не вирішуються, зарплата низька і, природно, відбувається відплив кваліфікованих кадрів», - сказав він.

За словами І.ЯРОВОГО, НАК «Нафтогаз України» і Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) щоразу обіцяють переглянути тарифи, але «вибори відбуваються щороку, і ніхто не хоче ухвалювати непопулярні рішення».

Голова Ради профспілки працівників газових господарств також повідомив, що «на сьогодні 30-40% газорозподільних мереж уже відпрацювали свій ресурс. На реконструкцію потрібні сотні мільйонів гривень. Вони й закладаються в інвестиційні програми, але коли реальних коштів немає, то практично нічого не робиться. Наприклад, «Вінницягаз» на 2007 рік виділила всього 1400 грн. на реконструкцію та модернізацію газопроводів газовому господарству «Жмеринка».

«Ми зверталися до прем`єр-міністра ТИМОШЕНКО, було відкрите звернення і до колишнього уряду, в НКРЕ. Реакція нульова, навіть прямої відповіді не було», - сказав І.ЯРОВИЙ. «Наскільки це питання було піднято на щит у жовтні минулого року (після трагедії в Дніпропетровську), настільки його спущено на гальмах сьогодні», - додав він.

«1 лютого 2008 року питання розбирали на РНБО, потім на спеціальній нараді в уряді, яку проводив перший віце-прем`єр ТУРЧИНОВ, було визначено конкретні терміни, але їх не виконано. По РНБО - два тижні – це лютий місяць, по нараді в Кабміні - до 10 березня. Сьогодні у нас вже яке число? Вже середина квітня, а нічого не вирішено. Таке враження, що ми свідомо йдемо на те, щоб пережити, не дай Боже, ще такі катастрофи», - наголосив І.ЯРОВИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня 2007 року стався вибух побутового газу в 10-поверховому житловому будинку в Дніпропетровську. В результаті вибуху 17 осіб загинули, ще 16 одержали поранення. Попередня причина вибуху - різке підвищення тиску газу в мережі.