У Харкові напали на перехожого у футболці з написом "СРСР" (фото, відео)
19:06, 23 серпня 2015Суспільство
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У Харкові міліція проводить перевірку за фактом сутички активістів із чоловіком у футболці з написом "СРСР".
Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України у Харківській області.
У міліції зазначили, що сутичка між активістами та громадянином сталася сьогодні під час урочистих заходів з нагоди Дня міста, які проходили біля пам’ятника Воїну-визволителю на вулиці 23 Августа.
«Між чоловіком у футболці з написом «СРСР» та активістами сталася сутичка. Представники громадської організації вимагали від харків’янина зняти футболку із символікою. Завдяки оперативним діям міліціонерів конфлікт був припинений», - зазначили у міліції.
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Інформацію про подію внесено до Журналу єдиного обліку правопорушень. Правоохоронці з’ясовують усі обставини події.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні активісти намалювали на пам’ятнику Воїну-визволителю в Харкові синьо-жовте серце. За фактом цієї події правоохоронці також проводять перевірку.
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