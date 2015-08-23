У Харкові напали на перехожого у футболці з написом "СРСР" (фото, відео)

19:06, 23 серпня 2015
Суспільство
12342 0

У Харкові міліція проводить перевірку за фактом сутички активістів із чоловіком у футболці з написом "СРСР".

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України у Харківській області.

У міліції зазначили, що сутичка між активістами та громадянином сталася сьогодні під час урочистих заходів з нагоди Дня міста, які проходили біля пам’ятника Воїну-визволителю на вулиці 23 Августа.

«Між чоловіком у футболці з написом «СРСР» та активістами сталася сутичка. Представники громадської організації вимагали від харків’янина зняти футболку із символікою. Завдяки оперативним діям міліціонерів конфлікт був припинений», - зазначили у міліції.

Читайте такожУ Харкові у пам'ятника Воїну-визволителю з'явилося синьо-жовте серце (фото)

Інформацію про подію внесено до Журналу єдиного обліку правопорушень. Правоохоронці з’ясовують усі обставини події.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні активісти намалювали на пам’ятнику Воїну-визволителю в Харкові синьо-жовте серце. За фактом цієї події правоохоронці також проводять перевірку.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter