У поліції пояснили, що не можуть штрафувати порушників ПДР на підставі фотографій від громадян

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказав заступник начальника управління патрульної поліції Дмитро Євдокимов.

Він зазначив, що в разі, якщо громадяни виявили припаркований на газоні або на тротуарі автомобіль, або побачили інші ознаки порушення ПДР водіями, їм потрібно викликати патрульну поліцію, яка уповноважена фіксувати порушення та складати на порушника адмінпротокол.

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Євдокимов додав, що фото- та відеоматеріали, зроблені громадянами, не можуть слугувати доказом порушення правил дорожнього руху, оскільки це не дозволяє законодавство.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко підписав закон, яким запроваджується автоматична фотозйомка та відеофіксація адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, яка має покращити рівень безпеки дорожнього руху і знизити рівень дорожньо-транспортного травматизму зі смертельними та іншими тяжкими наслідками, також запроваджується новий вид адміністративного стягнення – штрафні бали, установлюється розмір штрафу або кількості штрафних балів у санкції статті, надаються повноваження щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення уповноваженими працівниками підрозділів патрульної служби МВС.