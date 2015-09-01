Турчинов розповів, коли Україна здобуде перемогу у війні з Росією

Як передає кореспондент УНІАН, про це секретар РНБО сказав під час урочистої церемонії з нагоди Дня знань у Київському військовому ліцеї ім. Івана Богуна.

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"Довгий час маріонетки Кремля, які панували у нас в Україні, все робили для того, щоб знищити наші Збройні сили, для того, щоби послабити наші силові структури, щоб довести до банкрутства оборонно-промислові підприємства і скориставшись тим, що Україна знаходилась у дуже важкому стані, вони ударили нам у спину, окупувавши Крим і розпочавши війну на Донбасі. Але за дуже короткий термін Україна змогла відновити свою армію, побудувати Національну гвардію, посилити прикордонну службу і дати гідну відсіч ворогу", - наголосив Турчинов.

Разом з тим Турчинов зазначив, що українці "зупинили їх просування на Захід".

"Україна стала бастіоном, об який зламались плани Путіна позбавити нас незалежності, свободи і позбавити нас європейського шляху, але це ще не перемога", - додав секретар РНБО.

Разом з тим він відзначив, що "перемога буде тоді, коли останній загарбник буде викинутий з нашої землі, коли будуть знищені зовнішні і внутрішні вороги".