В УПЦ просять проходити до храму при 17-й лікарні Києва для молитов і допомоги пораненим біля Ради

Про це розповів настоятель храму святителя Миколая Чудотворця протоієрей Володимир Косточка, повідомляє Центр інформації Української Православної Церкви.

«Наш храм цілодобово відкритий для охочих помолитися за постраждалих, а також принести для них якусь допомогу», – зазначив отець Володимир.

За його словами, до 17-ої міськлікарні Києва привезли 44 постраждалих, один з них помер учора, ще один – сьогодні.

«Люди звертаються до нашого храму з проханнями помолитися про здоров'я їхніх родичів, які зараз лежать з пораненнями у лікарні», – говорить священик.

Читайте такожГеращенко: Ще один поранений під Радою нацгвардієць перебуває у вкрай важкому стані

Як повідомляв офіційний сайт УПЦ, Предстоятель УПЦ митрополит Онуфрій сьогодні під час Божественної літургії підніс особливі молитви за всіма постраждалими під час зіткнення біля Верховної Ради.

Разом з архієреями та духовенством Блаженніший владика прочитав молитву про мир і припинення ворожнечі в Україні.

За інформацією прес-служби Міністерства Внутрішніх Справ України, станом на вівторок, 1 вересня померли троє осіб.

31 серпня загинув 24-річний солдат Нацгвардії Ігор Дебрін. Сьогодні померли від отриманих поранень службовці Національної гвардії України Дмитро Сластніков 1994 року народження та Олександр Костина 1995 року народження.

Тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали 132 співробітники МВС і Нацгвардії України.